Baseball, il campione Mike Piazza in visita a Capannori

Domani (sabato 24 settembre) a partire dalle ore 9.00 e fino alle ore 20.00, torna al centro sportivo di Carraia “Checchi Calcio”, il B-Day, la giornata speciale del Baseball, organizzata dalla Società DRK Sport di Capannori, con la collaborazione della Federazione Italiana di Baseball e Softball e il patrocinio di Comune di Capannori, Provincia di Lucca, Sport e Salute e Italian Baseball Softball Players Association.

Una giornata, di per sé, speciale che sarà resa unica dalla presenza di uno dei più grandi campioni del baseball americano, inserito nella ristretta cerchia dei più forti di ogni tempo, nella Hall of Fame della Major League, Mike Piazza. In qualità di Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di Baseball, Mike Piazza presenzierà alla giornata a Carraia e incontrerà, in campo e fuori, i giovani atleti e le famiglie.

Sarà un’opportunità unica per vedere da vicino un grande campione internazionale in una delle discipline più popolari in America. Mike Piazza conta tanti record, ancora oggi imbattuti ma soprattutto grande è il suo impegno nel sostenere le iniziative in campo sociale. E la giornata speciale per gli atleti dell' 'Allegra Brigata Special Olympics Lucca” che si confronteranno con altre realtà simili della Toscana, come lo Special Team di Livorno, oltre che con i ragazzi delle squadre giovanili di baseball, ai campi di Carraia, offre lo spunto per parlare dell’importanza dello sport in tutti i campi, anche in quello della disabilità.

Mike Piazza ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione della manifestazione svoltasi stamani (venerdì) nella sede comunale alla quale sono intervenuti l'assessore allo sport, Lucia Micheli, il presidente della Società DRK Sport, Gian Paolo Mazzarri insieme al consigliere Antonio Modestino e Marco Landi responsabile della comunicazione della Federazione Italiana di Baseball.

“Sosteniamo molto volentieri questa bella manifestazione che promuove insieme ai valori dello sport, quelli, per noi fondamentali, dell'inclusione e della solidarietà – afferma l'assessore allo sport, Lucia Micheli-. Un'edizione che quest'anno si fregia di una presenza davvero significativa, quella di uno dei più grandi campioni del baseball americano, che renderà questa giornata sicuramente più speciale. Ringraziamo gli organizzatori per l'impegno e la passione con cui portano avanti questo evento”.

“Questa manifestazione, giunta alla settima edizione, è cresciuta negli anni ed oggi ha un richiamo non solo territoriale, ma anche regionale – afferma il presidente della Società DRK Sport, Gian Paolo Mazzarri -. Una giornata di divulgazione del baseball come sport altamente inclusivo. Ringrazio il Comune per la sua collaborazione”.

“Questo evento è nato e proseguito con lo spirito di promuovere il valore sociale ed inclusivo dello sport, in questo caso il baseball - spiega Antonio Modestino consigliere della società DRK sport -. Crediamo infatti che lo sport sia uno strumento fondamentale per superare barriere e diversità”.

Fonte: Comune di Capannori - Ufficio stampa