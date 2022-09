Bus Montelupo-Empoli, interrogazione FdI sui ragazzi lasciati a piedi

“Ennesima giornata campale per il trasporto ferroviario delle tratte Firenze Empoli Pisa e Firenze Siena.

Due treni cancellati (il regionale Pisa Firenze delle 6.54 non è partito a causa di un guasto tecnico mentre sono ignote le ragioni della cancellazione del regionale per Siena delle 16.10) ed i regionali 18219 e 4043 con soli 3 vagoni hanno contrassegnato la giornata del 22 settembre per i pendolari delle due tratte.

I due regionali con soli 3 vagoni ovviamente traboccavano di gente in piedi ed accalcata ovunque, in barba alle elementari condizioni di sicurezza.

Ennesima certificazione del fallimento del trasporto ferroviario in Toscana, governata da sempre quella sinistra.

Sinistra che, nei giorni scorsi, ha mostrato anche sui giornali il lato più patetico, con le dichiarazioni dell'ex assessore Ceccarelli(che dal 2013 al 2020 ha avuto la delega ai trasporti!!) che protesta contro i ritardi di questi giorni. Un ex assessore PD, quindi, che pubblicamente attacca il malfunzionamento di quel trasporto regionale dove ovviamente anche ora abbiamo un assessore PD(Baccelli).

Insomma non solo una politica fallimentare ma anche patetica. Al peggio non c'è mai fine. E come sempre chi ci rimette, in questo rimpallo di responsabilità, sono i pendolari.” Queste le dichiarazioni di Federico Pavese, responsabile Fdi Empolese e di Gianpaolo Giannelli, responsabile provinciale dipartimento trasporti Fdi.

Intanto, dopo le proteste di studenti e genitori, con ragazzi lasciati a terra e orari dei bus mai in linea con gli orari provvisori delle scuole empolesi, il capogruppo del centrodestra a Montelupo e all’Unione dei Comuni per Fratelli d’Italia, Maddalena Pilastri ha presentato un’interrogazione in consiglio comunale per sapere quali azioni ha intrapreso negli anni passati il comune di Montelupo per rimediare a suddetta problematica. Inoltre Pilastri richiede se l’amministrazione comunale sia a conoscenza delle modalità di pianificazione del servizio da parte dell’azienda di trasporti. E se c’è intenzione di farsi portavoce del continuo disservizio verso Autolinee Toscane.

Fonte: Fratelli d’Italia Empolese Valdelsa