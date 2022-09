Scuola e conceria, viaggio delle classi del Cattaneo a Vicenza e Lineapelle

Inizia il nuovo anno scolastico e l'istituto tecnico “Carlo Cattaneo” di San Miniato (Pisa) torna a fare la sua parte per quanto riguarda il favorire azioni di particolare spessore nell'ambito della cultura conciaria. La scuola infatti, in rappresentanza del distretto del Valdarno Inferiore, ha accettato l'invito dell'Associazione Italiane dei Chimici del Cuoio, da parte della neopresidentessa Franca Nuti, a partecipare alla terza edizione del IULTCS EuroCongress di Vicenza, evento di riferimento del settore che quest'anno aveva come focus “Rinascimento: the next leather generation”, ovvero un tema che trattava lo sviluppo tecnologico per i trattamenti di cuoio e pellami. L'iniziativa di ampio respiro internazionale è stata l'occasione per ascoltare gli interventi di autorevoli chimici dei comprensori conciari europei.

L'istituto tecnico “Cattaneo” del neo dirigente scolastico Salvatore Picerno ha preso parte all'iniziativa, gli scorsi 19 e 20 settembre, attraverso le classi 5AC e 5BC che frequentano il percorso di “Chimica dei materiali”, nell'ambito di un progetto di PCTO (percorsi trasversali per l'orientamento, la ex alternanza scuola/lavoro). Oltre alla scuola sanminiatese erano presenti altri istituti in rappresentanza dei distretti di Arzignano (Vicenza) e Solofra (Avellino), i due che con quello di Santa Croce sull'Arno completano la maggior parte del comparto conciario nazionale.

Le due classi dell'istituto tecnico “Cattaneo” sono state fuori anche nella giornata di mercoledì 21 settembre: nell'arco dei tre giorni di trasferta nel Nord Italia, la delegazione scolastica ha avuto modo di poter effettuare una visita guidata ad Arzignano per conoscere una conceria del posto, il depuratore e un centro di trattamento degli scarti industriali, oltre che recarsi a FieraMilano di Rho per visitare l'edizione 2022 di Lineapelle.

Fonte: It 'Carlo Cattaneo' di San Miniato