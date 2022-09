Concerto inaugurale dell'anno scolastico in piazza Duomo a Firenze

Torna anche quest’anno “Toscana ricomincia la scuola”, il concerto inaugurale per l’apertura dell’anno scolastico che vede sul palco l’esibizione delle orchestre di studentesse e studenti delle scuole della regione nate nell’ambito dello storico progetto regionale “La scuola tra i suoni” - Re.Mu.To (Rete Musica Toscana).

Quest’anno il concerto ospiterà anche l’orchestra RISVA, realizzata nell’ambito delle attività promosse dall’Ufficio scolastico regionale della Toscana.

L’evento, inizialmente previsto nella giornata della prima campanella ma rinviato per rischio pioggia, si svolgerà martedì prossimo 27 settembre. Non cambierà però la location, che come l’anno scorso sarà piazza Duomo, nell’area antistante Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della giunta regionale.

“Toscana ricomincia la scuola” è promosso dalla Regione Toscana in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale e il patrocinio del Comune di Firenze.

Il concerto è in programma dalle 17.15. Si susseguiranno i gruppi itineranti delle scuole che hanno aderito al progetto remuto, l’orchestra Risva diretta dal maestro Luca Volpi, l’orchestra junior Remuto diretta dal Gisella Cosi, l’orchestra ritmico sinfonica Remuto diretta dak maestro Alberto Solari. Ci saranno collegamenti anche con i licei musicali Bianciardi di Grosseto e “Felice Palma” di Massa e l’Istituto comprensivo Don Milani di Marina di Massa.

Il coordinamento è a cura del maestro Luca Marino con la partecipazione del Liceo coreutico del Convitto nazionale “Vittorio Emanuele II” di Arezzo. Speciale guest: Isabella Del Principe.

Conduzione affidata a Lorenzo Baglioni.

In apertura ci saranno i saluti dell’assessora regionale all’istruzione e del direttore dell’Ufficio scolastico regionale. Nel corso dell’evento, interverranno il sindaco di Firenze e l’assessora all’istruzione di Palazzo Vecchio. Saluti finali del presidente della Regione Toscana.

Ad accogliere i partecipanti ci saranno studentesse e studenti dell’I.p.s.s.e.o.a. “Buontalenti” di Firenze.

In caso di pioggia, l'evento si terrà al Tuscany Hall di Firenze. L’ingresso è libero ma è obbligatoria la prenotazione.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa