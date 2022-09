Demolizione della ex Fabbrica Rossa di Montemurlo, manca poco

Questa mattina, 23 settembre, il sindaco del Comune di Montemurlo ha fatto un sopralluogo al cantiere della ex Fabbrica Rossa ad Oste, dove i lavori di demolizione dell'ex complesso industriale sono ormai quasi giunti a termine. Le lavorazioni, iniziate lo scorso 1 agosto, sono andate avanti come da crono-programma senza alcuna problematica. Ora l'intervento va avanti con una serie di demolizioni degli elementi nel sottosuolo della grande fabbrica e quindi delle mura perimetrali, che fino ad oggi sono state mantenute in piedi per limitare la dispersione di polveri, per attutire i rumori e per garantire più sicurezza all'area di cantiere. In questi giorni proseguono gli interventi di cernita e smaltimento dei vari materiali e si prevede, per il completamento e le sistemazioni finali, ancora un mese di lavorazioni.

Il sopralluogo, spiega il sindaco, è stato utile per fare un focus, insieme ai tecnici, sull'andamento dei lavori, che stanno procedendo per il meglio, e sul percorso parallelo che l'amministrazione comunale sta portando avanti sulla filiera progettazione e poi la successiva realizzazione della trasformazione della Fabbrica Rossa. Grazie al progetto di rigenerazione urbana, finanziato con 5 milioni di euro di fondi Pnrr (Piano nazionale ripresa e resilienza), al posto del vecchio opificio di 15mila metri quadrati, nascerà uno spazio culturale di qualità, un teatro da 300 posti, pensato dall'amministrazione comunale per spettacoli, concerti, conferenze e come spazio polivalente a disposizione delle associazioni locali. Attraverso lo strumento della perequazione urbanistica i volumi demoliti nel centro di Oste e non utilizzati saranno trasferiti in altre zone della città.

In particolare, 2mila metri quadrati di superfici saranno destinati a nuove residenze da realizzare nella zona di via Aldo Moro in centro a Montemurlo. Sono, invece, 6400 metri quadrati di superficie quelli che avranno una destinazione produttiva. Nella zona di via Roma, nei pressi dell'azienda Pontetorto, sarà realizzato un edificio industriale.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa