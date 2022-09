Difficoltà con la tecnologia, nella biblioteca di Scandicci apre uno sportello di assistenza

Uno sportello di assistenza gratuito per tutti coloro che hanno difficoltà ad utilizzare il PC o lo smartphone, il martedì pomeriggio nella fascia oraria 14,30-17,30 (incontri individuali di 50 minuti, su prenotazione) presso la Biblioteca di Scandicci, in via Roma 38/a, 0557591.860/861.

Presso lo sportello sarà dunque a disposizione un operatore per chiarimenti su temi come l’utilizzo della posta elettronica, la navigazione in Internet, i principali programmi di videoscrittura, le APP, i social network come Facebook, Instagram, Twitter, TikTok e molto altro ancora, compreso l’utilizzo dei servizi bibliotecari digitali come MLOL e i cataloghi informatici.

Il servizio di supporto e facilitazione sarà svolto presso la Biblioteca di Scandicci, utilizzando i PC a disposizione dell’utenza o attraverso dispositivi personali, tutti i martedì pomeriggio in turni di circa 50 minuti ciascuno dalle 14,30 alle 17,30.

Gli incontri sono individuali ed è possibile prenotarsi per un massimo di un appuntamento al mese.

Lo sportello di assistenza è su prenotazione telefonando al numero 055 7591860 / 861 oppure scrivendo a prestito@comune.scandicci.fi.it, indicando il livello di conoscenza e il tipo di supporto richiesto.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa