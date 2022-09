Fermato con oltre 20 involucri di hashish nei pantaloni: arrestato a Pisa

Nel pomeriggio di ieri, dopo le 16, la polizia di Pisa ha arrestato un giovane di 23 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il soggetto, senegalese senza fissa dimora e con permesso di soggiorno scaduto nel 2020, al momento del controllo si trovava a piedi con un'altra persona in viale Bonaini.

Dato l'atteggiamento sospetto, spiega la Questura, gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine hanno proceduto con un accurato controllo e il 23enne è stato trovato in possesso di un involucro in cellophane contenente 0,5 grammi di cocaina. Accompagnato in Questura, una volta sceso dall'auto della polizia il giovane avrebbe lasciato cadere a terra un altro involucro contenente dell'hashish. Sottoposto a perquisizione personale sono stati rinvenuti, tra i pantaloni e gli slip, ulteriori 20 involucri sempre contenenti hashish, per un peso complessivo di oltre 30 grammi. La sostanza, suddivisa in dosi e destinata allo spaccio, è stata sequestrata così come la somma in denaro di cui era in possesso, pari a 130 euro. Trattenuto presso le celle di sicurezza questa mattina il giudice ha convalidato l'arresto e disposto nei confronti del 23enne, a seguito della richiesta dei termini a difesa e discussione nel merito, la misura cautelare del divieto di dimora nella città di Pisa.