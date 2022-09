Frode sui rimborsi dei carburanti, sequestrata anche una villetta

Importanti sequestri da parte dei funzionari dell'Agenzia Accise, Dogane e Monopoli di Livorno su disposizione del Gip del Tribunale di Livorno nei confronti di una società toscana di autotrasporto e del suo amministratore.

Si sospettava che i rimborsi (in denaro o credito d'imposta) sull'accisa sul gasolio per autotrazione potessero essere stati incassati indebitamente. In due anni circa 120mila euro di Iva e altri tributi.

La società di autotrasporti non aveva neanche avviato le procedure amministrative per ottenere il riconoscimento delle ipotetiche agevolazioni e, nonostante tutto, aveva compensato i propri debiti fiscali con crediti inesistenti.

I Reparti Antifrode ADM di Livorno e Aosta hanno eseguito il provvedimento dell’A.G. con il sequestro preventivo di provviste di denaro per circa 25mila euro giacenti in conti correnti/deposito, di terreni nonché di quota parte di una villetta di proprietà dell’amministratore della società.

Fonte: Agenzie Accise, Dogane e Monopoli - Ufficio Stampa