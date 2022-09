Giornate Europee del Patrimonio, ingresso gratuito in due musei di Empoli

Le Giornate Europee del Patrimonio (GEP) fanno tappa anche a Empoli con la città e il suo sistema museale pronti ad accogliere l'iniziativa, in programma in Italia il 24 e il 25 settembre 2022. Così, nel fine settimana ormai alle porte, il Museo della Collegiata di Sant'Andrea e il Museo del Vetro saranno a ingresso gratuito. Un'occasione interessante per residenti e visitatori in arrivo da fuori città per conoscere i due percorsi espositivi, il primo con sede in piazzetta della Propositura 3, l'altro al civico 70 di via Ridolfi.

Porte aperte dalle ore 10 alle 19. Per avere maggiori informazioni sull'iniziativa e sulle attività dei musei, è possibile contattare lo 0571 76714 o inviare una mail all'indirizzo empolimusei@comune.empoli.fi.it.

LE GEP - Le Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days) sono la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea. Nelle due giornate, il 24 e il 25 settembre 2022, spazio a visite guidate, aperture straordinarie e iniziative digitali, organizzate nei musei e nei luoghi della cultura statali e non, seguendo il tema “Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità per il futuro”. Sabato sera sono previste aperture straordinarie dei musei statali con ingresso al costo simbolico di 1 euro (escluse le gratuità previste per legge). Ulteriori informazioni sulla manifestazione e sul calendario di eventi in programma sono disponibili cliccando su musei.beniculturali.it .

