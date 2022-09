Giovani e dipendenze, la prevenzione in un incontro a Bagno a Ripoli

Nuovo appuntamento con il progetto “Scuole sicure” finanziato dal ministero dell’Interno: il 27 settembre in palazzo comunale. Confronto aperto a tutti con psicologi e professionisti in materia di disagio giovanile, in collaborazione con l’associazione Villa Lorenzi

Come prevenire le dipendenze e l’abuso di sostanze stupefacenti da parte dei giovani. È il tema dell’incontro in programma martedì 27 settembre alle 17 in palazzo comunale a Bagno a Ripoli (sala consiliare “Falcone e Borsellino”, piazza della Vittoria 1). Un nuovo appuntamento con il progetto “Scuole sicure”, finanziato dal ministero dell’Interno per promuovere sul territorio attività di monitoraggio e prevenzione in materia di disagio giovanile e dipendenze.

L’incontro, che fa seguito ad una serie di iniziative già svoltesi in primavera, è aperto a tutti. Studenti e famiglie, personale docente ed educatori, e più in generale a tutti i cittadini desiderosi di approfondire il tema a contatto con esperti del settore. Sarà presente infatti il dottor Giovanni Tavanti, tossicologo dell’AUSL Toscana Centro. Partecipano inoltre Francesca Zatteri, pedagogista clinico, e Andrea Nardi, psicologo.

Gli incontri, organizzati dal Centro di Documentazione Educativa del Comune, si svolgono in collaborazione con l’associazione fiorentina “Villa Lorenzi”, che da trent’anni è attiva nei servizi educativi per la prevenzione e la riabilitazione del disagio giovanile e delle dipendenze. Per informazioni: 055 6390455/456 - cde@comune.bagno-a-ripoli.fi.it.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio Stampa