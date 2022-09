Guida in stato di ebbrezza, una denuncia a Peccioli

Guidava procedendo a zig zag, con un tasso alcolemico oltre il consentito. È successo a Peccioli dove i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà l'automobilista per guida in stato di ebbrezza.

Durante un servizio di controllo del territorio i militari, mentre stavano percorrendo una strada nel paese della Valdera, hanno notato l'auto procedere a zig zag, invadendo anche la corsia di marcia opposta. Fermata, la persona alla guida sottoposta a test alcolemico, è risultata positiva con un valore oltre il consentito. Oltre alla denuncia è scattato il ritiro della patente di guida mentre l'auto è stata affidata ad una persona di fiducia.