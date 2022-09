Incidente a Certaldo, auto ribaltata fuori strada: ferita la conducente

Incidente questo pomeriggio nelle campagne di Certaldo dove un'auto è finita fuori strada ribaltandosi. È successo poco prima delle 18 in via San Martino a Maiano.

Intervenuti i soccorsi della Misericordia di Certaldo, delle Pubbliche Assistenze di Montespertoli e i vigili del fuoco di Castelfiorentino. La persona che si trovava alla guida, una donna di 65 anni, è stata estratta dall'auto dai vigili del fuoco in collaborazione con il personale sanitario, e trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli. Sul posto i vigili del fuoco hanno provveduto inoltre alla messa in sicurezza della vettura.