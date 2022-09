Nella mattinata di oggi a Pietrasanta un operaio 49enne è stato colpito da un escavatore a una gamba e a un braccio, mentre lavorava in un giardino privato. L’uomo è stato portato in codice giallo all'ospedale Versilia, benché in un primo momento fosse stato attivato l'elicottero Pegaso 3 per timore che le ferite riportate fossero di entità più grave.