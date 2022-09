Incidente stradale in Calabria, muore 35 pratese

Una donna di origini toscane è morta in un incidente stradale in Calabria. Si tratta di una 35enne di Prato, Serena Duranti, venuta a mancare dopo uno scontro tra auto e tir a Villapiana, in provincia di Cosenza.

Era a bordo della sua auto sulla strada statale 106 Ionica. La vettura, per cause in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente contro un autoarticolato che percorreva la statale in direzione sud. Per la donna non c'è stato niente da fare; il conducente del tir è rimasto ferito.

La polizia stradale di Trebisacce è intervenuta per i rilevamenti. Sul posto è intervenuto personale Anas e del 118 e i vigili del fuoco.