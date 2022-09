Lavori sull'A1, chiuse per una notte le stazioni di Arezzo e Valdichiana

Chiusure in autostrada sulla A1 Milano-Napoli nell'Aretino sono previste, come comunica Autostrade, nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 settembre 2022, in due differenti tratti.

Chiusura stazione di Arezzo. Per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 26 alle 6:00 di martedì 27 settembre, sarà chiusa la stazione di Arezzo, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene sia da Firenze sia da Roma. In alternativa si consiglia di utilizzare le stazione di Monte San Savino o di Valdarno.

Chiusura stazione di Valdichiana. Per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di lunedì 26 alle 6:00 di martedì 27 settembre, sarà chiusa la stazione di Valdichiana, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Monte San Savino.