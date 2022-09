Maltempo danneggia Carrara Fiere: 4x4 Fest rinviato alla primavera 2023

La 20° edizione del Salone dell’Auto a trazione integrale, prevista per ottobre, vede rinviate alla prossima primavera tutte le attività in programma all’interno del centro fieristico di CarraraFiere.

A causa infatti dei danni ricevuti dalle strutture, a seguito della calamità meteorologica del 18 agosto scorso nella zona di Marina di Carrara, la decisione è stata dettata dalla tutela della sicurezza delle persone partecipanti alla manifestazione.

IMM CarraraFiere si è immediatamente attivata e ha messo in campo tutti gli sforzi necessari per ripristinare le strutture e per garantirne la massima sicurezza. Gli impianti antincendio, tuttavia, non hanno superato il collaudo e, la nota attuale scarsità di materie a livello internazionale, non ci garantisce il ripristino in tempo. Da qui, lo spostamento alla primavera 2023 delle attività da svolgersi all’interno del perimetro fieristico.

Per soddisfare al massimo il nostro pubblico, abbiamo comunque deciso di non fermarci, anzi di programmare due tappe:

– una prima tappa di anticipazione "4×4 Fest Experience" in ottobre, con attività all’esterno dedicate agli amanti dell’off-road

– una seconda tappa nei giorni 21, 22 e 23 aprile, con l’esposizione in Fiera, le attività in programma nel Centro Fieristico e tutte le altre esperienze

Il programma di "4×4 Fest Experience" della prima tappa prevede:

Raduno istituzionale 4×4 Fest, raduni monomarca, tour alle cave di marmo di Carrara, Beach Fun sull’arenile di Marina di Carrara, test drive nella pista esterna di Sarzana con 3 livelli difficoltà, test drive sulla spiaggia, selezioni di Chica Loca 2023.

Il pubblico che vorrà assistere alle attività di "4×4 Fest Experience", potrà accedere gratuitamente alla spiaggia e alla pista di Sarzana.

I visitatori che hanno già acquistato il ticket di ingresso per la Fiera possono:

– mantenere il biglietto per aprile e accedere a tutte le attività online che si svolgeranno tra ottobre 2022 e aprile 2023

– chiedere un rimborso scrivendo all’indirizzo dedicato 4x4fest@carrarafiere.it

I partecipanti che hanno prenotato il tour alle cave possono: partecipare alla prima tappa di ottobre nelle date già previste, mantenere il biglietto per aprile, chiedere il rimborso scrivendo all’indirizzo 4x4fest@carrarafiere.it .

Fonte: Ufficio stampa