Marty Day Lazzeretto, festa e prevenzione per i bambini

Nel pomeriggio di Domenica 25 Settembre, al circolo di Lazzeretto (FI) avrà luogo il Marty Day, un evento unico nel suo genere. Si tratta di una festa tutta dedicata ai bambini, pensata per il divertimento e per la salute dei più piccoli, e realizzata in collaborazione con la sez. AVIS Cerreto Guidi e il circolo ARCI di Lazzeretto.

La particolarità dell’evento sta nel fatto che, oltre alla merenda e all’animazione con Serena, saranno presenti specialisti medici e infermieri che effettueranno controlli gratuiti per la salute dei bambini. L’obiettivo della festa infatti è permettere ai genitori di sottoporre i propri bambini a semplici esami di prevenzione in un contesto gioioso e allegro, dove i più piccoli si possano divertire tra un controllo e l’altro.

Sono tanti gli ospiti e le associazioni che prenderanno parte a questo simpatico pomeriggio; tra questi l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco C.N. che porterà “Pompieropoli”. Chi non ha mai sognato di diventare un pompiere? A Pompieropoli si può essere veri pompieri per un giorno! Oltre a portare con sé il gonfiabile a forma di camion dei pompieri, i Vigili del Fuoco organizzeranno un percorso divertente ed educativo, in cui insegneranno ai bambini a districarsi in situazioni di emergenza con l’obiettivo di imparare di più sulla sicurezza domestica.

Per la parte dei controlli gratuiti, sono 4 gli ospiti che accoglieranno i bambini.

La dottoressa Serena Gozzi, dietista e psicologa specializzata nella cura dei disturbi del comportamento alimentare, sarà a disposizione per brevi consulenze nutrizionali ed esami impedenziometrici.

L’AIDAI Associazione Italiana Disturbi di Attenzione e Iperattività sarà presente con i suoi operatori che proporranno ai bimbi semplici test dell’attenzione, oltre a rispondere alle domande dei genitori sul tema dell’ADHD.

L’Associazione Amici del Cuore Valdinievole, a bordo del suo Cardiocamper, effettuerà preziosi controlli al cuore a tutti i bambini, controlli come elettrocardiogramma, pressione ed ecocardio dove necessario.

La Pubblica Assistenza di Fucecchio sarà presente con i suoi volontari per illustrare a tutti le utilissime manovre di distruzione pediatrica.

Il Marty Day avrà luogo dalle 14:30 nei locali del circolo di Lazzeretto, in via 2 Settembre n.167, anche in caso di maltempo. Tutte le informazioni sono già disponibili sui canali social Facebook e Instagram dell’evento. Un’occasione da non perdere per tutte le famiglie!