"Parlare di Firenze" con Eugenio Giani e Lorenzo Baglioni

Saranno il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il noto cantante, attore e autore Lorenzo Baglioni i protagonisti del primo appuntamento di "Serate di settembre", l'iniziativa nata all'interno dell'Estate fiorentina, che si terrà martedì 27 settembre per il secondo anno allo Storico Mercato Centrale.

Un'ora per raccontare aneddoti ed esperienze, luoghi e situazioni che hanno caratterizzato in modo profondo il legame con la città di Firenze. Un modo originale di conoscere e rivivere sogni, speranze e certezze di persone che rappresentano al meglio la città in campi diversi.

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, da sempre cultore della storia di Firenze e della Toscana, si racconta e racconta una Firenze inedita. Ad accompagnare ed esaltare il racconto Lorenzo Baglioni con una propria personale esibizione.

La serata, su invito e a numero chiuso, sarà aperta da un aperitivo con i prodotti dello Storico Mercato Centrale e delle botteghe storiche di San Lorenzo. “Dopo il successo dell'edizione numero 1, siamo felici di rinnovare l'appuntamento con protagonisti di eccezione. Si tratta di un modo per accendere le luci sul quartiere di San Lorenzo e offrire ai residenti dei momenti di intrattenimento alternativi. E' sempre più importante che i fiorentini tornino a vivere il centro e il nostro mercato in questo modo vuole attestarsi sempre di più come luogo della città e a servizio della città” sottolinea Massimo Manetti, presidente del consorzio dello Storico Mercato Centrale.

Fonte: Ufficio Stampa