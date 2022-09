Pre e post scuola a San Miniato, iscrizioni online

Riaperta l'iscrizione per l’ingresso anticipato e l’uscita posticipata nelle scuole dell’infanzia e primarie statali del territorio comunale, e ci sarà tempo fino al 28 settembre per presentare l'iscrizione.

Le attività di pre e post scuola sono gratuite e si rivolgono alle famiglie i cui genitori o tutori hanno un orario di lavoro non compatibile con quello scolastico.

Per chi fa domanda nella finestra aperta fino al 28 settembre, saranno attivate non appena sarà terminata l’istruttoria di verifica per il possesso dei requisiti, in particolare per quanto riguarda la situazione debitoria del nucleo familiare e dell’orario di lavoro di entrambi i genitori o tutori.

L’orario garantito da queste attività è di al massimo mezz'ora prima dell’inizio delle lezioni e mezz'ora dopo la fine dell’orario scolastico.

Le attività saranno avviate in quei plessi che raggiungeranno un numero minimo di iscritti pari a 7 (inclusi le bambine o i bambini iscritti d’ufficio perché già iscritti al trasporto scolastico), potranno avere un massimo di 25 iscritti e saranno raccolte in modalità online. Per fare la richiesta sarà necessario compilare il modulo allegando il documento di identità di chi compila la domanda.

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio scuola 0571.406750-754-755-757-820 - scuola@comune.san-miniato.pi.it

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa