Regione pronta ad aprire tavolo su Geko di Massa

La Regione aprirà un tavolo sulla Geko di Massa, l’azienda che opera nel settore dell’impiantistica e dell’energia con vari stabilimenti in Italia. Lo annuncia Valerio Fabiani, il consigliere per lavoro e crisi aziendali del presidente della Regione, che questa mattina ha fatto visita allo stabilimento dove si lavora in appalto per la manutenzione dei container di Ansaldo Energia.

Nell’incontro con lavoratori e rappresentanti sindacali è emersa la preoccupazione per il futuro occupazionale e dello stesso sito industriale, visto che a dicembre scadrà il contratto con Ansaldo e che lo stabilimento Geko di Genova è stato chiuso a seguito all’internalizzazione dei lavoratori. Gli interrogativi sul futuro e la preoccupazione, ha riferito il consigliere, sono motivati anche dal fatto che da tempo a Massa non si hanno visite e chiarimenti da parte del management aziendale.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa