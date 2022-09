Rifiutano pagamenti col Pos, segnalati 10 commercianti a Lucca

Dal mese di luglio i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lucca hanno

proceduto alle prime contestazioni nei confronti di commercianti, artigiani e professionisti per la mancata accettazione di pagamenti elettronici.

Viene applicata la sanzione amministrativa nei confronti di quei soggetti che effettuano attività

di vendita di prodotti, ovvero prestazioni di servizio – anche professionali – e non consentono i pagamenti elettronici (carte di credito, bancomat, carte di pagamento o prepagate e tutti i mezzi di pagamento elettronici che consentano la tracciabilità).

Sono state riscontrate complessivamente dieci violazioni, accertate perlopiù nell’ambito di controlli presso bar, ristoranti, tabaccherie e distributori stradali. I controlli hanno riguardato l’intero territorio provinciale e sono scaturiti da segnalazioni pervenute da cittadini al servizio di pubblica utilità 117. I clienti (talune volte anche turisti), in particolare, lamentavano il rifiuto di poter corrispondere l’importo dovuto tramite POS o, in alcuni casi, l’applicazione di una maggiorazione del prezzo d’acquisto per pagare con moneta elettronica.

La violazione in questo caso è di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale è stata rifiutata l’accettazione del pagamento, con l’esclusione della facoltà di avvalersi del pagamento in misura ridotta.

Si specifica che l’obbligo di accettazione di tale tipologia di pagamenti è indipendente dall’entità del

corrispettivo e dalla natura del cedente o prestatore.

La sanzione non è applicabile nei casi di “oggettiva impossibilità tecnica”, configurabili, per esempio, nel caso di evidenti problemi di connettività o di malfunzionamenti tecnici dei dispositivi utilizzati per l'accettazione dei pagamenti elettronici.

L’attività svolta si inquadra nella più ampia azione condotta dal Corpo a contrasto dei fenomeni di evasione fiscale, che producono effetti negativi sull’economia del territorio, favorendo la concorrenza sleale tra le imprese