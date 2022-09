“Siamo anche sport” e Anffas, giornata dedicata a ginnastica e inclusione a Poggibonsi

Tanta emozione oggi agli impianti del Bernino dove, dopo due anni di stop, si è svolta la 40° edizione di “Siamo anche Sport”, giornata ginnico ricreativa organizzata come sempre dall’Anffas Altavaldelsa con l’Unione Polisportiva Poggibonsese. Una giornata di sport, amicizia, divertimento, inclusione che si è svolta alla presenza delle autorità e ha visto la partecipazione della portavoce dell’Anffas per la Toscana Elisabetta Salvadori e di tanti ragazzi e ragazze delle scuole poggibonsesi, dei due Istituti Comprensivi e dell’ISS Roncalli.

Al ringraziamento unanime all’UPP e all’Anffas Altavaldelsa si sono uniti i ringraziamenti degli organizzatori alle scuole per la partecipazione e a tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione della manifestazione, con le tante delegazioni provenienti da tutta la Toscana per dare vita ad un evento che parla di solidarietà, di amicizia, di inclusione. Presenti oggi al Bernino otto delegazioni ovvero le Anffas di Prato, Firenze, Lucca, Livorno, Altavaldelsa e i centri C’Incontriamo, Centro Anch’io e Valle del Sole. Circa cento atleti con accompagnatori, volontari, operatori, famiglie. A dare il via alla giornata sono state le parole dell’Unione Polisportiva Poggibonsese a cui sono seguite quelle del sindaco, del presidente dell’Anffas Altavaldelsa Lucia Semplici, della portavoce Anffas Toscana. Dopo i saluti hanno preso il via le gare che hanno visto gli atleti sfidarsi nelle discipline previste.

Dopo le gare, come sempre, pranzo presso i locali dell’Upp.

La manifestazione si svolge con la collaborazione e il sostegno del Comune di Poggibonsi.

La Giornata ginnico ricreativa è giunta in questo 2022 alla sua 40° edizione. Con lo slogan ‘Siamo anche sport’ si pone l’obiettivo di promuovere esperienze di integrazione e inserimento di persone disabili attraverso lo sport.

