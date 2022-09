Ubriachi al market picchiano dipendenti e poiziotti, arrestati

Ubriachi fanno ingresso in un supermarket di largo Alinari a Firenze, buttano a terra bottigli e emerce e poi aggrediscono i dipendenti e i poliziotti delle volanti. Sono stati arrestati un 27enne e un 28enne dello Sri Lanka, in regola con il permesso di soggiorno ma senza fissa dimora. Un 33enne dipendente del negozio è finito al pronto soccorso con una settimana di prognosi per le ferite al volto. Contuso lievemente anche un agente. I due stranieri sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale e il 28enne, autore anche del calcio sferrato al poliziotto, è stato inoltre denunciato per lesioni a pubblico ufficiale.