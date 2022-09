UniPi, elezioni del Rettore: si va al secondo turno

Si è tenuto da martedì 20 a venerdì 23 settembre il primo turno di votazione per l’elezione del Rettore per il sessennio accademico 2022/2028. Il quorum di validità del primo turno era di 392 voti ed è stato raggiunto. La maggioranza richiesta per essere eletti era di 981 voti, che non è stata raggiunta da nessuno dei candidati.

I candidati hanno riportato i seguenti voti: Riccardo Zucchi 683; Michele Marroni 497; Giuseppe Iannaccone 439. Schede bianche: 30

Sarà dunque necessario procedere al secondo turno di elezioni, che si svolgerà dal 3 al 6 ottobre.

Per i dati sull'affluenza, i risultati del primo turno e tutti gli aggiornamenti:

https://www.unipi.it/index. php/elezioni/item/23677- elezioni-del-rettore-per-il- sessennio-accademico-2022-2028

Fonte: Università di Pisa - Ufficio stampa