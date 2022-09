Via di Villamagna sarà chiusa per un tratto di strada di 20 metri in corrispondenza del civico n. 29 lunedì 26 settembre in orario 09.00-12.00, per carico/scarico materiale per lavori edili su edificio privato.

Viabilità consentita: Accesso consentito fino ai civici 31 e 14/A da via di Rimaggio e fino ai civici 27 e 12 da via del Padule.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio Stampa