Buoni scuola infanzia paritaria a Firenze, quando presentare le domande on line

Da mercoledì 5 ottobre, fino alle 14 di lunedì 24, le famiglie interessate possono fare domanda per l’assegnazione dei buoni scuola per le scuole dell’infanzia paritarie private (3-6 anni) per l’anno scolastico 2022/2023.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente on line sulla Rete civica del Comune accedendo con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) oppure con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), come ad esempio la tessera sanitaria con microchip abilitata alla funzione e con lettore digitale oppure con la Carta di Identità Elettronica (CIE) e lo specifico lettore di smart card.

"I buoni scuola per i bambini che frequentano le scuole dell'infanzia paritarie di Firenze sono una delle risposte che diamo come amministrazione comunale per andare incontro alle famiglie - ha detto l’assessore Funaro -; si tratta di misure previste dal sistema integrato 0-6 del governo e delle Regioni. Questi buoni scuola sono contributi importanti nell'ottica dell’integrazione del sistema pubblico-privato, sul quale stiamo puntando molto e sul quale abbiamo rilevato un alto gradimento da parte dei genitori. Il nostro obiettivo è sostenere le famiglie e offrire loro, anche a quelle con i redditi più bassi, la possibilità di scegliere sia scuole pubbliche che paritarie, fornendo così un'offerta varia e una pluralità di risposte per garantire servizi educativi di qualità".

Il contributo può essere richiesto dalle famiglie con bambini residenti in un Comune della Toscana iscritti e frequentanti le scuole dell’infanzia paritarie private nel Comune di Firenze, indicando le generalità del genitore richiedente e del figlio; il valore ISEE per le prestazioni agevolate rivolte a minorenni in corso di validità non superiore a 30.000 euro e la scuola paritaria privata frequentata dal figlio.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la scheda servizio.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa