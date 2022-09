Buoni scuola infanzia paritaria, ecco come presentare domanda

Da mercoledì 5 ottobre, fino alle 14 di lunedì 24, le famiglie interessate possono fare domanda per l’assegnazione dei buoni scuola per le scuole dell’infanzia paritarie private (3-6 anni) per l’anno scolastico 2022/2023.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente on line sulla Rete civica del Comune (https://servizionline.comune.fi.it/educazione/) accedendo con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) oppure con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), come ad esempio la tessera sanitaria con microchip abilitata alla funzione e con lettore digitale oppure con la Carta di Identità Elettronica (CIE) e lo specifico lettore di smart card.

Il contributo può essere richiesto dalle famiglie con bambini residenti in un Comune della Toscana iscritti e frequentanti le scuole dell’infanzia paritarie private nel Comune di Firenze, indicando le generalità del genitore richiedente e del figlio; il valore ISEE per le prestazioni agevolate rivolte a minorenni in corso di validità non superiore a 30.000 euro e la scuola paritaria privata frequentata dal figlio.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la scheda servizio al link https://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/buono-scuola-3-6-anni-scuole-dellinfanzia-paritarie-private

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa