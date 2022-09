Il tuo certificato medico sportivo è scaduto? Con Centro Sirio torni subito a fare sport

Ritorno a scuola, ritorno a lavoro, ritorno a fare sport.

Settembre non è solo il mese delle temperature più miti rispetto all'afa agostana ma anche il mese delle ripartenze, con la routine scandita dal lavoro, dall'educazione e anche dalle attività sportive amatoriali o agonistiche.

La ripresa delle attività sportive porta con sé un appuntamento fisso: la scadenza del certificato medico.

Cos'è e a cosa serve il certificato medico sportivo?

Il certificato medico è un documento necessario per tutti coloro che praticano esercizio fisico sia a livello agonistico che non agonistico, al fine di certificare l’idoneità sportiva. Dal calcio al basket, dalla pallavolo al golf passando per la miriade di sport organizzati nelle città e nei piccoli centri, il certificato medico è indispensabile.

Serve a tutte le età per individuare possibili patologie congenite o acquisite di cui il paziente non è a conoscenza, come ad esempio le malattie cardiovascolari o le patologie che riguardano le ossa e i muscoli.

Al fine di certificare l’idoneità sportiva è fondamentale richiedere una visita medico sportiva, così composta:

- Raccolta anamnestica.

- Misurazione della pressione arteriosa.

- Rilevazioni antropometriche.

- Elettrocardiogramma a riposo.

A questo punto entra in gioco la figura del medico dello sport.

Il medico dello sport ha specifiche competenze in più campi, come cardiologia, pneumologia, endocrinologia, medicina interna e anche ortopedia-traumatologia e fisiatria. Si occupa, oltre alla certificazione di idoneità sportiva, anche di:

- Gestire le problematiche fisiche dell’atleta attraverso la diagnosi e la prescrizione di terapie finalizzate alla rapida ripresa delle performance sportive;

- Monitorare la salute dell’atleta durante gli allenamenti e le gare;

- Effettuare attività di primo soccorso durante le competizioni;

- Curare l’alimentazione dell’atleta.

Hai bisogno del certificato medico quanto prima? Il Centro Sirio viene in tuo soccorso!

Presso il Centro Sirio, il medico sportivo si occupa di certificare l’idoneità alla pratica sportiva non agonista e gestire traumi sportivi che possono colpire l’atleta.

Il nostro punto forte: la velocità nel fissare gli appuntamenti al fine di rilasciare o rinnovare per tempo il certificato medico e non lasciare lo sportivo fermo dalle attività.

Da oggi, in convenzione con diverse palestre della zona, ci impegniamo ad offrire questo servizio oltre che con tempi brevissimi anche ad un prezzo vantaggioso.

Contattaci allo 0571/43264 per fissare il tuo appuntamento e scoprire se puoi aderire alla convenzione

Come rivolgersi al Centro Sirio

DI PERSONA, andando nelle sedi di via Guerrazzi 102 o via Aporti 13 a San Miniato Basso

TELEFONICAMENTE, contattando il numero 0571.43264

ONLINE, inviando una mail all'indirizzo info@centromedicosirio.it Riceverete una risposta entro 48 ore dalla ricezione.

Centro Medico Sirio

via Guerrazzi, 102

via Ferrante Aporti 13

San Miniato Basso (PI)

centromedicosirio.it

0571.43264