Festa a Firenze per i dieci anni della Biblioteca Luzi

Dal 26 Settembre partono i festeggiamenti per il decennale della Biblioteca Luzi, inaugurata nel 2012 e diventata negli anni punto di riferimento di studenti e abitanti del quartiere, con in programma numerose iniziative per adulti e bambini; per tutte le attività dedicate ai bambini e ai ragazzi di sabato 1 ottobre è necessaria la prenotazione telefonando allo 055669229, recandosi direttamente in biblioteca o scrivendo a bibliotecaluzi@comune.fi.it.

Il programma degli eventi

Dal 26 al 30 settembre

Pazza idea di fare un libro con te!

La caccia al tesoro nei luoghi del Quartiere aperta a tutti (i minorenni devono essere accompagnati da un genitore), organizzata dai Chille de la balanza; tutte le informazioni per partecipare disponibili qui.

Giovedì 29 settembre ore 17.00

La parola e il silenzio - Mario Luzi oggi. 10 riflessioni sul poeta con la poetessa Caterina Trombetti e i Chille de la balanza. Dieci letture di poesie e riflessioni di Mario Luzi, lette dai Chille de la balanza e introdotti da Caterina Trombetti, poetessa e ultima collaboratrice del poeta, che rivelano la grande sensibilità e l’incredibile attualità di uno dei maggiori poeti del ‘900.

Venerdì 30 dalle ore 11.00

Spray4Luzi

Dal libro alla street art un evento organizzato dall’Associazione Taralluzzi, Amici della Luzi. Sedici artisti a titolo volontario si cimenteranno per creare una propria opera artistica, a tema culturale (libri, fumetti, quadri, film ecc.) sui pannelli d’alluminio posti dinanzi alla biblioteca Luzi, a recinzione del cantiere del palazzo in costruzione. L’evento è aperto a tutti i maggiorenni fino a esaurimento dei posti disponibili; informazioni e prenotazioni dalle pagine social dell’Associazione.

Sabato 1 ottobre - Giornata dedicata ai più piccoli

Ore 10.15: “Poesia4Kids”

Le storie di Filù, il folletto che abita da anni in biblioteca e che legge per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni.

Ore 11.00: “Mi leggi una storia?”

Ma quante storie ci sono in biblioteca? E quante scoperte si possono fare? E quante storie si possono condividere con gli altri, un po’ come in un picnic in cui le vivande possono essere scambiate o condivise con gli altri? La biblioteca sarà un’esplosione di storie, invenzioni, scoperte e tanta tanta confusione tutta in mezzo ai libri. L'evento, destinato ai bambini dai 3 agli 8 anni è a cura di Allibratori a.p.s.

Dalle 15.30 alle 17.30: “Scacchi4Kids”

Tutti pronti a gareggiare insieme e a divertirsi con la scacchiera gigante della biblioteca in un torneo che metterà a confronto le capacità e la strategia di tutti i partecipanti. Il torneo aprirà la stagione che seguirà poi dal 12 ottobre con una simultanea aperta a tutti e quindi con i corsi per ragazzi 8+ e per adulti che si terranno tutti i mercoledì fino al 31 maggio. Il torneo è riservato ai ragazzi 8-14 anni.