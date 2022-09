Nel corso del pomeriggio di ieri, i carabinieri di San Casciano Val di Pesa dopo lunghe ricerche hanno arrestato un 16enne che era stato arrestato per aggressione con un tirapugni il 27 febbraio scorso a Campi Bisenzio. Da quel periodo era stato trasferito in comunità, adesso si trova nell'istituto penale per minorenni di Firenze. Il minore era evaso dalla comunità a fine agosto.