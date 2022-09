Un operaio di 45 anni, per motivi ancora da chiarire, è caduto stamattina da un'altezza di circa 6 metri mentre stava effettuando un lavoro di carpenteria metallica in un cantiere dello Student Hotel in viale Belfiore a Firenze. L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi. L’operaio non sarebbe in pericolo di vita.