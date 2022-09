Litiga senza motivo e lancia una sedia contro un uomo, fermato 17enne a Pisa

Caos sotto i portici di viale Gramsci a Pisa. La questura è intervenuta nel pomeriggio quando un 17enne magrebino è stato fermato mentre brandiva una sedia con cui aveva già colpito un 33enne sudamericano. I due non si conoscevano, il minore si era inserito con violenza in una discussione che il sudamericano stava avendo con una terza persona, non coinvolta nella lite.

Per il minorenne oltre alla denuncia per lesioni aggravate nei confronti del sudamericano, è giunta la denuncia anche per ricettazione perché trovato in possesso di due telefoni cellulari, rubati rispettivamente a vittime di Pisa e di Massa e in via di restituzione ad entrambe le vittime.

Ordine di cattura per tre persone a Pisa: finisce in carcere a Pisa un 29enne marocchino era ricercato dalla procura di Lucca per un ordine di carcerazione di aprile scorso per rapina (2 anni di reclusione) avvenuta a giugno 2019; un 23enne tunisino era irregolare in Italia ed è stato avviato l'iter per l'espulsione. Infine un 23enne senegalese aveva divieto di dimora emesso dopo l'arresto il giorno precedente per spaccio. Rischia l'arresto.