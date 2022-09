Montaione dice "miao": oasi felina al Parco dei Mandorli

Questa mattina il sindaco di Montaione Paolo Pomponi, insieme alla Giunta Comunale, ha partecipato all'inaugurazione ufficiale della struttura installata al Parco dei Mandorli a servizio della colonia felina lì presente.

Si tratta di una bella costruzione in legno, realizzata dall'Amministrazione Comunale, che può dare un riparo, soprattutto in caso di maltempo, ai tanti mici della colonia ed è anche utilizzata per farli mangiare.

Il sindaco ha ringraziato le volontarie che si prendono cura di questi felini, nonché La Racchetta di Montaione, rappresentata Federico Dezi, per la generosa donazione a favore della colonia. Pomponi, infine, ha anche ringraziato il vicesindaco Luca Belcari, che da sempre segue con attenzione questo tipo di situazioni.