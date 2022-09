Incidente fatale: esce di strada, si ribalta e muore 26enne

Un 26enne è morto a bordo della sua auto dopo essersi ribaltato con il mezzo a Gragnano di Sansepolcro. Alle 3.30 di questa notte l'incidente stradale fatale. Il giovane, di Pieve Santo Stefano, è uscito di strada con il suo mezzo, ribaltandosi. I sanitari inviati dal 118 non hanno potuto fare niente. I soccorsi sono stati portati anche dai vigili del fuoco e anche dai carabinieri che hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica e stabilire le cause dell'incidente.