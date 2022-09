Panathlon Firenze Medicea, serata di sport e inclusione con gli assessori Guccione e Giuliani

Bellissima serata organizzata dal Club 488 Firenze Medicea del Panathlon International, condotta dal Presidente Ugo Ercoli dal cerimoniere Franco Lonero e dal segretario Gianni Taccetti, presso il Centro Sport Habile Arcieri Ugo di Toscana in via pozzi di Mantignano a Firenze, evento inserito nel programma della settimana Europea dello Sport.

La serata che ha visto la presenza ed il saluto del vice presidente nazionale del distretto Italia Leno Chisci, degli assessori del Comune di Firenze Cosimo Guccione e Maria Federica Giuliani, di Salvatore Vaccarino e Giovanni Carniani dell’ANSMeS Toscana e fiorentina, ha sviluppato - dopo le dimostrazioni nel campo gara degli atleti non vedenti Maria Salaris (Arcieri Siena) e Matteo Panariello (Arcieri Livorno detentore di record mondiali) insieme ai campioni Italiani del CIP Filippo Dolfi, Vittorio Bartoli ( Olimpico di Londra) e Vincenzo Condrò ed a giovani atleti del vivaio della "Arcieri Ugo di Toscana" - un'interessante conviviale dal tema Sport Paralimpico: anche i non vedenti tirano con l’arco, “Lo spirito del volontariato e di chi spende la sua vita nell'inclusione, nell'etica della Società e della Scuola”, con interventi di Roberto Farolfi Tecnico CIP, del Presidente Emerito degli "Arcieri Ugo di Toscana" Ugo Ercoli, Andrea Da Roit Governatore Area 6 Toscana, Nicola Armentano Consigliere per lo sport della Città Metropolitana di Firenze e Stefano Mecatti Presidente Compagnia Arcieri Ugo di Toscana.

Si è parlato di sport e rapporti interpersonali con portatori di handicap, con testimonianze e riflessioni altamente qualificanti.

Fonte: Ufficio Stampa