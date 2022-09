Ragazzo 17enne accoltellato a Firenze per rapina

Un ragazzo albanese di 17 anni, migrante non accompagnato e da pochi giorni in Italia, è stato accoltellato venerdì sera, in zona Rifredi, da due malviventi che intendevano rapinarlo. Il giovane, di ritorno da una passeggiata nel centro della città venerdì sera, è stato avvicinato da due uomini in che lo hanno bloccato fra una fermata del tram dove era sceso e il centro di accoglienza per minori di via delle Panche dove ci sono i suoi tutori italiani. I malviventi per portargli via il lo hanno accoltellato prima a una gamba, poi al torace. Il minorenne, pur ferito, ha raggiunto la struttura che in cui è ospitato; là gli operatori hanno chiamato il 118 e il 17ene è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi.