Trovata a rubare al supermercato Lidl di San Giuliano Terme una 32enne di Pontedera. Alle 16 circa di ieri una volante della questura di Pisa è intervenuta nel comune del Pisano per il furto segnalato di 3 bottiglie di alcolici, dal valore di quasi 100 euro. I poliziotti hanno denunciato la donna per furto in esercizio commerciale. La merce è stata restituita.