Ruba pantaloni da un negozio, denunciato

Un 29enne di origini romene ma residente in Emilia è stato denunciato a Barberino di Mugello. In un centro commerciale il giovane ha preso dall'espositore un paio di pantalone, ha tolto l'antitaccheggio e ha provato a passare oltre le barriere elettroniche. Per non destare sospetti, ha inoltre indossato il capo.

Il movimento però non è sfuggito al personale di sorveglianza che ha allertato i carabinieri. Questi ultimi hanno identificato l’uomo che, innanzi all’evidenza, ha voluto pagare il pantalone. Per la precedente sottrazione, comunque, dovrà rispondere del reato di furto aggravato.