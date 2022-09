Corazzano riporta il tartufo a tavola: la Fiera mostra i mestieri del Novecento

Corazzano è la seconda tappa delle sagre del tartufo di San Miniato, in vista della principale Mostra Mercato di novembre. Sabato 1 e domenica 2 torna la 36esima edizione della Fiera Mercato del Tartufo Bianco di San Miniato. Ogni anno visitatori da tutta la Toscana ammirano la Pieve di San Giovanni Battista e frequentano la via Francigena. Per un weekend potranno assaggiare le prelibatezze al tartufo.

Sabato si cena dalle 19.30, domenica disponibili pranzo e cena dalle 12.30 e dalle 19.30.

Domenica sarà il giorno centrale delle iniziative. Alle 10 l'apertura degli stand di gastronomia, artigianato e antiquariato. Alle 10.30 la commemorazione dei caduti della prima guerra mondiale. La lapide sarà posizionata di nuovo dove era posizionata inizialmente, vicino all'ambulatorio rispetto che al teatro Quaranthana. All'epoca San Miniato perse più di 400 vittime, sui 20mila abitanti che aveva.

Tema di quest'anno il Novecento. I mestieri contadini e artigianali di Corazzano legheranno questa edizione. Anche il tema della sostenibilità si lega al passato, quando le cose usate venivano riparate, riutilizzate e ottenevano nuova vita, rispetto all'usa e getta del Novecento. Le famiglie sono state invitate a partecipare.

"Il tartufo tutto l'anno è presente su Corazzano, con estate siccitosa i tartufi hanno avuto problemi a crescere ma speriamo per i prossimi giorni. Quelli che ci sono sono molto buoni e sani, già per settembre non è scontato", raccontano i tartufai anticipando la stagione 2022.

"Portiamo il tartufo tutto l'anno e le frazioni tirano la volata per la Mostra Mercato - spiega il presidente di San Miniato Promozione Marzio Gabbanini -, Corazzano è una comunità unita e mostra l'impegno costante del circolo Arci e della cooperativa nelle sue iniziative". Con anche il ritorno del Corazzano in Terza Categoria, anche il calcio rafforza il senso di appartenza.

"Quest'anno sarà il primo senza limitazioni dovute al covid - spiega il sindaco Simone Giglioli -, il programma è riaperto con tante iniziative. Per la frazione abbiamo anche dedicato un cantiere sui marciapiedi della frazione, che sarà intervallato tra prima e dopo la festa. Il marciapiede sarà completamente rifatto dal teatro fino al circolo in due tranche".

Elia Billero