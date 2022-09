Tentano il furto alla Piaggio poi fuggono: un arresto

Hanno provato a rubare dallo stabilimento Piaggio a Pontedera ma sono stati fermati. I carabinieri hanno arrestato un 36enne di origini romene, sono in corso le indagini per risalire al complice.

I fatti risalgono a venerdì 23 settembre. I militari hanno visto due persone uscite a piedi dallo stabilimento industriale, poi i due si sono messi su un furgone e sono fuggiti a forte velocità forzando l'alt. Ne è nato un inseguimento nella zona industriale di Pontedera, col furgone che percorreva vie e rotatorie contromano invadendo banchine e marciapiedi. Inoltre il furgone ha tentato di speronare l'auto dei carabinieri.

Per via dei danni subiti, dopo qualche chilometro il mezzo in fuga si è fermato e i due sono scesi fuggendo a piedi. Uno dei due è stato bloccato e arrestato per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale, si trova adesso al Don Bosco.