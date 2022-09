Volley Firenze, amichevole a Chiusi: Il Bisonte sconfitto dalla Savino Del Bene

Nell’amichevole organizzata dalla Vitt Chiusi per i suoi 70 anni di attività, Il Bisonte Firenze è stato sconfitto per 3-0 dalla Savino Del Bene Scandicci. Davanti al numeroso pubblico del PalaFuccelli di Chiusi Scalo, ha fatto il suo ‘esordio’ stagionale la centrale francese Amandha Sylves, aggregatasi da un paio di giorni al gruppo di coach Bellano, mentre rimangono ancora indisponibili l’infortunata Enweonwu, le quattro bisontine impegnate ai mondiali (Nwakalor, Van Gestel, Herbots – 25 punti oggi contro Portorico - e Knollema) e Alhassan, che a breve arriverà a Firenze dagli Stati Uniti. Nel primo set Bellano ha schierato Cambi in palleggio, Adelusi opposto, Lotti e Kosareva in banda, Graziani e Sylves al centro e Panetoni libero, poi nel corso del match sono entrate anche Guiducci e Lapini, mentre a completare il roster c’erano le due giovani del vivaio Charlotte Sani e Elisabetta Quartani.

IL TABELLINO – IL BISONTE FIRENZE: Sylves 7, Cambi 3, Lotti 3, Guiducci, Sani ne, Panetoni (L), Adelusi 9, Graziani 5, Lapini 2, Kosareva 6, Quartani ne. All. Bellano. SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Sorokaite 9, Alberti 2, Belien 14, Blasi (L2), Mingardi 8, Gamba (L1), Shcherban 7, Angeloni 2, Guidi 1, Vahula, Lember, Antropova 10, Di Iulio. All. Barbolini. Parziali: 15-25, 22-25, 12-25.

LE PAROLE DI MASSIMO BELLANO – “Al netto delle qualità dell’avversario che sono di primissimo livello, non è stata una serata troppo felice per noi. In questa fase non siamo in ordine al 100% dal punto di vista tecnico e tattico, però potevamo fare evidentemente di più di quello che abbiamo fatto e quindi siamo un po’ rammaricati. Meglio oggi che fra un mese, ma potevamo e dovevamo esprimere una pallavolo migliore rispetto a quella che abbiamo espresso stasera”.

