Un uomo, durante le operazioni di voto, avrebbe inveito, insultato e spintonato due carabinieri posti a controllo del seggio elettorale di Fonteblanda, frazione di Orbetello, in provincia di Grosseto. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di violenza a pubblico ufficiale. Al momento, l'esagitato si trova in camera di sicurezza e domani verrà processato per direttissima in tribunale.