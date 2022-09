Basket Empoli, ultime amichevoli per atleti e atlete Use

Finisce 66-58 per gli Herons l'ultima amichevole dell'Use Computer Gross prima dell'esordio in campionato prevista per domenica prossima a Fabriano. Una partita che conferma i passi in avanti della squadra, ormai quasi in clima campionato.

"Quella con Montecatini è stata un'amichevole particolare - spiega coach Luca Valentino - sapevamo infatti che in realtà sarebbe stato un bel banco di prova per noi visto il valore dell'avversario. Siamo andati infatti ad affrontare una squadra ben attrezzata e che esprime una pallacanestro di grande intensità difensiva per tutti e quaranta i minuti. Togliendo un piccolo calo nel secondo quarto, direi che i ragazzi sono stati sempre presenti all'interno della partita, dimostrando grande applicazione negli aspetti tecnici che volevamo andare a migliorare e modificare. Quindi siamo soddisfatti".

"Purtroppo - prosegue - c'è stata anche una nota negativa, un episodio che succede nello sport. Giannone si è infatti rotto il naso dopo tre minuti e successivamente anche Casella e Antonini, su due contatti di gioco, hanno avuto qualche problema che ha inciso sulla loro prestazione. Entrambi hanno comunque voluto giocare e questi sono segnali che valgono sempre più delle statistiche. Ora, quindi, dobbiamo iniziare a pensare all'esordio in campionato lavorando in settimana per farci trovare pronti in vista della prima trasferta ufficiale".

Il tabellino

Marchioli ne, Giannone, Baccetti, Casella 6, Dal Maso 13, Hidalgo 13, Sesoldi, Menichetti ne, Obinna 14, Mazzoni, Cerchiaro 5, Antonini 7. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa).

Use Rosa Scotti vince contro Pf Broni

Un'altra tappa di avvicinamento al campionato ed un'altra gara che lascia indicazioni positive sul conto della nuova Use Rosa Scotti. Sul campo della Pf Broni, la squadra di coach Cioni vince l'amichevole per 62-74, a conferma che la strada intrapresa è quella giusta.

"A Broni è stata la classica amichevole pre-campionato - spiega il tecnico - una gara che ci serviva per vedere a che punto siamo. Direi che nel complesso siamo soddisfatti. In questo periodo è normale che ci siano alti e bassi durante una partita, specie per una squadra giovane come la nostra e quanto visto in campo non sfugge a questa regola. Ad esempio la seconda frazione non è stata sufficiente, mentre gli altri momenti della gara sono andati decisamente meglio. Anche a livello caratteriale ho visto buone cose, specie nel finale quando c'era da vincere la partita e le ragazze sono state brave a farlo".

"Quindi - prosegue - andiamo avanti sulla nostra strada concentrandoci sulle cose nelle quali possiamo e dobbiamo migliorare. il test è stato impegnativo visto che Broni, nonostante le assenze, ha un'ottima squadra. Ora ci avviciniamo al torneo del prossimo fine settimana che precederà l'esordio in campionato".

Il tabellino

Peresson 22, Cvijanovic 11, Ruffini 9, Bambini 4, Patanè 2, Stoickova 8, Merisio 5, Manetti 7, Antonini 4, Melita 2, Casini. All. Cioni (ass. Ferradini/Toccafondi).

Fonte: Ufficio Stampa