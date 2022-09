Cia Arezzo: gasolio agricolo a prezzo agevolato

Gasolio agricolo a prezzo agevolato. C’è tempo fino al 30 settembre per ottenere il riconoscimento del credito d’imposta del 20 per cento sulla spesa sostenuta dal 1 luglio al 30 settembre per l’acquisto del carburante destinato ai mezzi agricoli.

A ricordarlo è Massimiliano Dindalini, direttore di Cia Arezzo, che ha inviato una lettera-promemoria a tutte le aziende agricole della provincia, ricordando che, con il DL Aiuti bis, l’agevolazione fiscale è estesa al terzo trimestre 2022.

“Il risultato è frutto dell’importante lavoro svolto a livello nazionale dalla nostra organizzazione che, ora, è impegnata a sollecitare l’ulteriore proroga del provvedimento per dare una boccata d’ossigeno alle aziende agricole, a parziale compensazione dei maggiori oneri energetici, causati anche dalle ripercussioni della guerra in Ucraina. Il sostegno agli agricoltori è indispensabile in un momento in cui il prezzo del gasolio è arrivato a 1,60 euro al litro. Il rincaro mette in pericolo la sostenibilità economica delle aziende soprattutto in questo periodo, mesi critici per il settore primario, impegnato nelle attività di raccolta, e pesantemente segnato dall’eccezionale siccità del 2022. I nostri uffici sono no a disposizione per ulteriori chiarimenti e per la presentazione delle pratiche”.

Fonte: Cia Arezzo - Ufficio Stampa