Mattinata di passione per l'Ufficio Elettorale Empoli, davanti al quale nella domenica elettorale si è formata una lunga coda. Come ha segnalato un nostro lettore, tra chi ha cambiato la residenza e non ha ricevuto a casa la tessera aggiornata e chi non l'ha mai ricevuta ci sono 40 minuti di attesa. Non poche persone hanno desistito, forse per tornare più tard, forse rinunciando a votare.