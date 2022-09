Coppa Italia di Gimkana in Vespa a Poggibonsi

Si svolgerà a Poggibonsi la mattina del 2 ottobre la prova della Coppa Italia 2022 di Gimkana in Vespa organizzata dal Vespa Club Valdelsa e patrocinata dal Comune di Poggibonsi, dal Vespa Club Italia e da MotoASI.

Le Gimkane motoristiche nacquero nel 1952, proseguendo negli anni con alti e bassi, da qualche anno la disciplina è stata rilanciata con il varo della Coppa Italia che vede prove lungo tutta la penisola, una delle prove si svolgerà domenica p.v. proprio a Poggibonsi in Località Salceto, è prevista l’apertura delle iscrizioni dalle ore 8.00 e la disputa delle due manche dalle ore 10.

La gara avrà validità anche per il campionato Toscano, quindi a Salceto si sfideranno, destreggiandosi in prove di abilità, Vespisti toscani e di tutta Italia per la vittoria del trofeo e per le varie classifiche.

Il vespa Club valdelsa con l’organizzazione di questa manifestazione sia avvia alla conclusione di un’annata sportiva e di eventi decisamente di rilievo, ancora mancano alcuni eventi importanti di regolarità (campionato italiano ed Europeo nei prossimi mesi), ma ad oggi ha organizzato oltre a questa gimkana, la gara valida per il campionato italiano regolarità del centro Italia a Gennaio, a Giugno il raduno 100 km nel Chianti che ha visto la partecipazione di oltre 350 vespisti da tutta Italia e nel corso dell’anno con i propri iscritti ha presenziato a gare e raduni in Italia ed in Europa, i soci Giacomo e Pilade Pucci hanno partecipato addirittura all’ European Vespa Days in Portogallo.