Costruzioni Novicrom festeggia 75 anni, grande festa a Pontedera

Con una giornata dedicata ai suoi 112 dipendenti e alle loro famiglie la Costruzioni Novicrom, all’avanguardia nella fabbricazione di componenti e gruppi volabili per l’industria dell’automotive, aeronautica, elicotteristica ed aerospaziale, civile e militare, ha festeggiato ieri 75 anni di attività. Tra le aziende più innovative della provincia di Pisa, dal suo quartier generale di Pontedera – oggi uno stabilimento di 15mila metri quadrati - Costruzioni Novicrom ha accompagnato il progresso dell’industria italiana dal Dopoguerra.

Innovativa e in anticipo rispetto agli altri, Costruzioni Novicrom si segnala anche per una precisa scelta manageriale: alla guida dell’azienda e in ruoli chiave a segnare il passo dell’azienda di famiglia sono Sara Gentile e Benedetta Bellucci, nipoti del fondatore Iliano Parrini. “Siamo molto felici di poter festeggiare assieme ai nostri clienti, ai fornitori e soprattutto ai nostri collaboratori e alle loro famiglie questa ricorrenza molto importante per la nostra azienda”, commentano dall’azienda. “Novicrom ha attraversato i momenti più significativi della recente storia industriale italiana e mondiale e in 75 anni ha superato indenne molti momenti incerti e di crisi. Tutto questo è stato possibile anche grazie al supporto e alle competenze dei nostri collaboratori assieme ai quali continuiamo a guardare al futuro, e ai decenni che verranno, con progetti, innovazioni e sempre tanto entusiasmo”.

Novicrom nasce nel 1947 grazie alle intuizioni del suo fondatore, Iliano Parrini. Artigiano di talento, dopo la guerra, mentre la povertà si tocca con mano ovunque, si dà da fare e viene apprezzato per la sua bravura nelle lavorazioni meccaniche. Il suo spirito imprenditoriale lo spinge a osare, per quell’epoca, e Parrini dà inizio a una nuova avventura che resta poi l’impronta di Novicrom: creare prototipi e piccole medie serie per i partner commerciali che ne avviano la produzione in larga scala.

Ancora oggi l’azienda, guidata dalle nipoti di Iliano, costruisce, per conto terzi, componenti e gruppi speciali in diversi settori come ad esempio: realizzazione su disegno del cliente di componenti di motori Automotive (Gruppo FCA, Lamborghini, Ducati etc attrezzature, componenti ottici o di parti per macchine utensili. Un settore di grande importanza per Novicrom è poi quello dell’Aerospace: nello stabilimento di Pontedera vengono realizzati componenti e gruppi volabili per l’industria aeronautica, elicotteristica e aerospaziale, civile e militare: Leonardo, Avio Aero, Magnaghi sono alcuni dei colossi dei quali Novicrom è fornitore.

Fonte: Ufficio Stampa