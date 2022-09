Giornate di benvenuto ai nuovi studenti universitari di Siena e Arezzo

Mentre sono ancora in corso le immatricolazioni ai corsi di studio per l’anno accademico 2022-2023 dell’Università di Siena sono iniziati gli incontri di orientamento dedicati ai nuovi studenti e agli interessati ad immatricolarsi ai corsi dell’Ateneo.

Il 27 settembre, alle ore 11 al complesso universitario di via Mattioli a Siena, si terrà la giornata di benvenuto per le matricole dei corsi di laurea triennale del dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive. Cristina Capineri, direttrice del dipartimento, porterà il saluto inaugurale. Proseguiranno gli interventi di docenti e studenti tutor, durante i quali verranno presentati i corsi di laurea, i servizi e le opportunità offerte dalle strutture. In programma la lectio magistralis “Quale fede nel sapere per il terzo millennio?” del professor Marco Ventura. L’incontro si terrà in presenza.

Il giorno successivo, 28 settembre, si terrà la giornata di orientamento per le matricole dei corsi di laurea del dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne. Ad aprire sarà il saluto del professor Pierluigi Pellini, direttore del dipartimento. Saranno illustrati i servizi e le opportunità offerte dal dipartimento per facilitare l'ingresso nel mondo universitario. L'evento si terrà in presenza alle ore 12 presso il padiglione esterno del Complesso didattico di San Niccolò, ma potrà essere eseguito anche da remoto.

Nei giorni successivi proseguiranno gli appuntamenti di orientamento per gli altri corsi di studio. Oltre che a Siena gli appuntamenti sono in programma negli stessi giorni anche ad Arezzo e Grosseto. L’elenco degli appuntamenti, in aggiornamento, è pubblicato qui.

Le immatricolazioni sono aperte fino al 2 novembre e le informazioni sui corsi di studio sono pubblicate sul sito dedicato all’orientamento.

Anche al campus universitario del Pionta di Arezzo, mentre proseguono le immatricolazioni ai corsi di studio per l’anno accademico 2022-2023, si tengono gli incontri di orientamento dedicati ai nuovi studenti dell’Università di Siena.

Si inizia il 27 settembre, alle ore 9.30, con la giornata di benvenuto alle matricole del corso di laurea in Scienze dell'educazione e della formazione. Nell’aula 1 del palazzina Donne del campus del Pionta la direttrice del dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive, Cristina Capineri, saluterà le nuove matricole. Proseguiranno gli interventi di docenti e studenti tutor, durante i quali verranno presentati il corso di laurea, le opportunità offerte dalle strutture, i servizi e il “CampusLAB”, lo spazio dove gli studenti potranno sperimentare forme innovative di didattica. In programma anche la lectio magistralis “Quale fede nel sapere per il terzo millennio?” del professor Marco Ventura.

Il giorno successivo, 28 settembre, si terrà la giornata di orientamento per le matricole del corso di laurea in Lingue per la comunicazione interculturale e d'impresa.

L’apertura è prevista alle ore 10, sempre nell’ aula 1 del campus. Ad aprire l’incontro sarà Simona Micali, vicedirettrice del dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne. L’incontro proseguirà con gli interventi di presentazione del corso, dei test di accesso, delle possibilità di studiare all’estero e della possibilità di ottenere un doppio titolo di studio con l’Università cinese di Wenzhou; saranno inoltre illustrati i servizi di segreteria e bibliotecari.

Gli incontri potranno essere seguiti anche da remoto, Le informazioni per il collegamento sono pubblicate qui.