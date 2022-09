Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di potatura delle essenze arboree, dalle 22:00 di mercoledì 28 alle 6:00 di giovedì 29 settembre, sarà chiusa la stazione di Arezzo, in entrata verso Firenze. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Valdarno.

Fonte: Autostrade - Ufficio stampa