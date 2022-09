Maltempo in Toscana: piogge forti a Radicondoli, Pomarance e Monterotondo Marittimo

Anche a notte fonda, Eugenio Giani ha seguito l'evoluzione del maltempo con il sistema regionale.

"Nella notte - si legge su Facebook - Radicondoli superati i 200mm di pioggia, il livello del fiume Cecina a Pomarance in un'ora è passato da zero a 4 metri e al momento temporali in atto sulle zone sud della regione.

La nostra sala operativa è pienamente attiva e ringrazio gli operatori e volontari impegnati in queste ore, prestiamo ancora massima attenzione in tutta la Toscana. A Monterotondo Marittimo sono caduti 170 mm di pioggia in meno di tre ore, dati che non si registravano da più di 50 anni. Interventi in corso in alcune zone della provincia di Livorno per allagamenti, manteniamo massima attenzione in tutta la regione.